Meer winst voor Royal HaskoningDHV

HaskoningDHV behaalde afgelopen halfjaar een omzet van 306 miljoen euro. Dat is 5 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling baart topman Erik Oostwegel geen zorgen. ,,De opbrengsten fluctueren wel eens'', zei hij. Daarbij speelt ook mee dat het bedrijf er bewust voor kiest sommige klussen niet te doen. ,,We richten ons op de dingen waar we goed in zijn en waar we een goede marge op kunnen verdienen.''

Die strategie vertaalt zich in een hogere winstgevenheid en een betere benutting van de beschikbare capaciteit. De operationele marge verbeterde voor het derde jaar op rij en kwam uit op 4 procent. De nettowinst nam met bijna de helft toe tot 6,7 miljoen euro. HaskoningDHV profiteerde daarbij ook van de sterke economische groei in Nederland, dat nog altijd de belangrijkste markt is voor het wereldwijd opererende bedrijf.

De orderportefeuille groeide op alle fronten en was halverwege het jaar goed voor 335 miljoen euro aan toekomstige omzet. Dat is bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. Het bedrijf gaat dan ook ,,vol vertrouwen'' de tweede jaarhelft in, maar sprak geen concrete prognose uit.

Oostwegel zei wel dat voor de komende maanden opnieuw forse investeringen in nieuwe producten en diensten op stapel staan, met een sterke nadruk op innovatie en digitalisering. Ook wordt veel aandacht besteed aan automatisering van de eigen werkzaamheden. De topman denkt evenwel niet dat de werkgelegenheid daar onder zal lijden.