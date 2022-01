Ophef om skihutfoto Oostenrijkse kanselier

Waarom? Omdat Karl Nehammer besmet bleek met het coronavirus. „Zie je wel”, riepen tegenstanders vrijwel meteen. „Hij hield zich niet aan de regels!”

Dat blijkt allemaal nogal mee te vallen. In de eerste plaats omdat het feestje in de skihut in het skigebied Katschberg volledig volgens de geldende ’2G-regel’ bleek te hebben plaatsgehad en daarnaast omdat uit een negatieve pcr-test eerder deze week is gebleken dat de besmetting van de kanselier pas daarna kan hebben plaatsgehad.

Beveiliger

Een woordvoerder van de kanselier verklaarde dat Nehammer denkt dat hij woensdagavond besmet is geraakt door een beveiliger die de volgende dag positief testte. De bondskanselier ging in isolatie en annuleerde zijn openbare afspraken voor de komende dagen. Hij heeft geen klachten en is conform het beleid in zijn land driemaal ingeënt. Oostenrijk bereidt een vaccinatieverplichting voor, die volgende maand zou moeten ingaan.

Nehammer volgde begin december 2021 Sebastian Kurz op als bondskanselier in Oostenrijk, nadat zijn voorganger aftrad vanwege een corruptiezaak.