Argentijns voetbalpartijtje eindigt in schietpartij

De wedstrijd begon voor Argentijnse standaarden vrij normaal, met veel spandoeken, fakkels en bloedfanatieke fans. De twee elftallen van Club Lujan en Club Alem traden aan in een lokaal stadionnetje in een buitenwijk van de Argentijnse hoofdstad, maar een kwartier later was het voetbalfestijn al voorbij. Fans raakten slaags zowel binnen als buiten het stadion. Ook gooiden zij met fakkels en stenen naar elkaar, zo blijkt uit beelden die online rondgaan. De politie probeerde hen in toom te houden met traangas en zette zelfs rubbere kogels in.

Zeven mensen zijn beschoten en in totaal zijn twintig mensen gewond geraakt. Een jongen van 18 zou in kritieke toestand zijn. Zij zijn overgebracht naar een lokaal ziekenhuis. De twee teams vluchtten al snel het veld af en zouden een tijdlang vast hebben gezeten in de kleedkamers. De wedstrijd en het geweld werd live gestreamd op een lokaal kanaal.