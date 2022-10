Nederlandse bevolking groeit veel harder dan verwacht

In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal met 191.000 inwoners toegenomen. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal immigranten was hoog, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek met voorlopige cijfers over de eerste drie kwartalen. Tot en met september vestigden zich 317.900 immigranten in Nederland. Ruim 97.000 kwamen hierheen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne.

„We stevenen af op een nieuw record”, zegt demograaf Jan van de Beek. „De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne buiten beschouwing gelaten, is Nederland gewoon een te aantrekkelijk land voor migranten. Zolang er geen fundamentele verandering komt in het migratiebeleid, zullen de migratiecijfers records blijven breken.”

Het CBS kan niet zeggen of de huidige stijging van de immigratie een ’tijdelijke explosie’ is of een blijvend fenomeen. Zo is het onzeker hoe groot het deel is van de Oekraïners is dat zich permanent in Nederland zal vestigen.