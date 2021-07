Puinruimen op de oever van de Maas: ’Het hele ecosysteem ligt overhoop’

Ⓒ ANP/HH

Meers - Op de oostelijke oever van de Maas in het Limburgse Meers wordt dinsdag de eerste schoonmaakactie met vrijwilligers van Natuurmonumenten gehouden. Het gebied – gevangen in een bocht van de rivier en het verderop gelegen Julianakanaal – is veranderd van een kruidenrijk grasland en bos in een slagveld vol afval.