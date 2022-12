Vorige maand ook al een eiergooier Verdachte van gooien ei naar koning Charles gearresteerd

Ⓒ ANP

LUTON - In het Engelse Luton is een man gearresteerd die verdacht wordt van het gooien van een ei in de richting van koning Charles, melden Britse media dinsdag. De monarch was op werkbezoek in Bedfordshire. Hij werd niet geraakt.