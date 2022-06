Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Ortega opent deur voor Poetin in Midden-Amerika: ’Russische troepen hier welkom’

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Militairen van Nicaragua tijdens een parade in de hoofdstad Managua. Het Midden-Amerikaanse land nodigt Russische troepen uit op het eigen grondgebied. Ⓒ FOTO ANP / AFP

Managua - President Daniel Ortega van Nicaragua heeft Rusland toestemming verleend om een niet nader gespecificeerd aantal militairen, oorlogsvliegtuigen en -schepen te stationeren in het Midden-Amerikaanse land. Hiermee krijgen de Russen weer voet aan de grond in de Amerikaanse invloedssfeer. Eerder had Rusland een militaire basis in Cuba. Die is in 2002 gesloten.