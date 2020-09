’Christian Brückner had handlanger toen hij Maddie McCann ontvoerde’

Volgens een Portugees onderzoeksprogramma, dat vrijdag wordt uitgezonden, zou de politie op zoek zijn naar een tweede Duitse man die ten tijde van de ontvoering vlak bij Praia da Luz verbleef. De man zou in een camper geleefd hebben bij een meer in Barragem de Bravura, 15 kilometer van het vakantiehuisje waar Maddie en haar familie verbleven. Hij leefde een zwervend bestaan.

Dat bewuste gebied is na de verdwijning van het meisje doorzocht, maar volgens regionale media waren agenten slechts twee uur ter plaatse en zijn er geen duikers het water ingegaan. Een jaar na de ontvoering van Maddie werd er in het Portugees een briefje bij de politie bezorgd waarin stond dat het lichaam van het meisje in het meer te vinden zou zijn.

Brückner zit vast in een Duitse cel, volgens de Daily Mail wordt er door de recherche druk gezocht naar zijn onbekende handlanger.