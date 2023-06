Plan erotisch centrum in Amsterdam aangepast: minder horeca

„De horecafuncties worden beperkt (omvang en type horeca) en zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering”, aldus Halsema. „Dit leidt tot lagere bezoekersaantallen dan eerder geraamd en het leidt tot bezoekers die nog meer gericht zijn op de culturele programmering. Wel blijft het aantal sekswerkplekken circa 100.”

Er zijn veel zorgen geuit over bezoekersaantallen, overlast en veiligheid, de impact van het toekomstige erotisch centrum op het karakter van de buurt, en zorgen over de bereikbaarheid en parkeren, blijkt verder uit de brief. De burgemeester zegt daarom onder meer toe dat er „een concreter handhavingsplan” komt. „Dit zal bij de keuze voor een definitieve locatie worden uitgewerkt.”

Adviezen

Het college wacht nu op de adviezen van de stadsdelen en bereidt een definitief besluit voor over waar het centrum moet komen: in de buurt van de RAI in Zuid of op de NDSM-werf in Noord. Dat besluit wordt in december verwacht.

Eerder kondigde de gemeente aan dat het erotisch centrum, naast een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers, een levendige plek moet worden met horeca, entertainment en cultuur. Het nieuwe sekscomplex moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen, om zo de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast in het centrum te verminderen en criminaliteit tegen te gaan. Omwonenden zijn echter bang dat er massaal toeristen op het centrum afkomen, en dat de overlast en drugscriminaliteit zich naar hun stadsdeel verplaatst.