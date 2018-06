Ook Leidschendam wil Eneco verkopen

Dat schrijft het college van B&W op de website van de Zuid-Hollandse gemeente met 3,44% van de aandelen.

Eneco is sinds 31 januari als commercieel energiebedrijf gesplitst van het nutsbedrijf Stedin, dat de gas- en stroomleidingen in publieke handen beheert. Dat zijn dezelfde 53 gemeenten als die ook de aandelen in het commerciële bedrijf Eneco hebben. De facto mogen deze overheden nu hun aandelen verkopen. Velen willen dat ook, en onder aanvoering van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser zijn ze in aanvaring gekomen met het bestuur van Eneco, dat bij verkoop aan de hoogste bieder vreest voor het voortbestaan van het laatste onafhankelijke Nederlandse energiebedrijf.

In totaal staat nu ruim 61% van de aandelen officieus te koop. De overige 49 gemeenten moeten hun voorgenomen beslissing nog bekend maken.

De waarde van Eneco wordt geschat op €2,5 tot €2,9 miljard. In de loop van 2018 zou het bedrijf ofwel naar de beurs gebracht moeten worden, ofwel onderhands verkocht.