Vier arrestaties om moordpoging op vader en dochter (17) in 2019

Drie van de woensdag aangehouden verdachten komen uit Rotterdam, de vierde komt uit Zoetermeer. Hun leeftijden lopen uiteen van 27 en 28 tot 42 jaar. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Die besloot hun voorarrest met twee weken te verlengen, maakte het OM vrijdag bekend.

Beide slachtoffers kwamen op die bewuste dag in maart rond het middaguur met de auto thuis, in de straat De Grote Wielen, toen ze werden beschoten. Ook de aanwezige ex-vrouw van de man kreeg een vuurwapen op haar gericht, maar dat wapen weigerde. De vrouw viel een van de schutters aan en probeerde hem weg te duwen.

Wapens

De aanslag werd volgens justitie uitgevoerd door twee mannen met vuurwapens, die wegvluchtten in een donkere auto. Dat voertuig was vermoedelijk gestolen en voorzien van een vals of vervalst kenteken. Volgens justitie werd daarna duidelijk dat de schutters in opdracht werkten, de aanslag was bedoeld als afrekening in het criminele milieu.

In het huis van een van de verdachten vond de politie tijdens de aanhouding een vuurwapen en een patroonhouder met munitie. Verder is bij de verdachten beslag gelegd op enkele tientallen mobiele telefoons, een computer, scherpe patronen, drie boterhamzakjes met in totaal 250 gram cocaïne, een duur horloge en een paar duizend euro aan contact geld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de recherchediensten van de Landelijke Eenheid en van de Eenheid Amsterdam.