Vredesoverleg tussen Afghaanse regering en Taliban begonnen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan Zalmay Khalilzad waren bij de plechtigheid aanwezig. Gastheer is sjeik Mohammed ben Abderrahman Al-Thani, minister van Buitenlandse Zaken van Qatar.

Zijn land zal er volgens hem alles aan doen de onderhandelingen te ondersteunen waar uiteindelijk een overeenkomst uit moet rollen op basis van „geen winnaars en geen overwonnenen.”

De Taliban spraken in februari in Qatar met de VS af bereid te zijn tot onderhandelen als circa 5000 opgepakte opstandelingen zouden worden vrijgelaten. Los daarvan sloot Washington toen ook een akkoord met de regering in Kabul, waarin op vredesgesprekken en terugtrekking van de Amerikaanse en andere internationale troepen werd aangestuurd.

De recente vrijlating van de laatste gevangen Talibanleden maakte de weg vrij voor het begin van de onderhandelingen. De Afghaanse regering deed dit met tegenzin en loopt dan ook niet over van enthousiasme.

De delegatieleider uit Kabul dankte zaterdag wel de Taliban bij de opening in Doha voor het vrijlaten van gevangenen en sprak de hoop uit op een blijvende vrede waar het Afghaanse volk zo naar verlangt. „Deze dag zal herinnerd worden als het eind van het lijden van ons volk.”