Nog steeds maken honderden migranten oversteek van Marokko naar Spaanse enclave

Premium Columns

Ook Nederland laat migratie aan criminelen over

Mensensmokkelaars leveren asielzoekers uit de hele wereld af in Oost-Groningen, op de stoep van aanmeldcentrum Ter Apel. Uit gesprekken van De Telegraaf met de marechaussee bleek afgelopen dagen dat het aantal mensensmokkelaars in de buurt van Ter Apel in een jaar tijd met 40 procent is gegroeid. De...