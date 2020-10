Joost Eerdmans nr. 4 van FvD: ’Fortuyn-erfenis bewaren’

FvD presenteert zaterdag de eerste tien namen van zijn kandidatenlijst. Daarna volgt Eerdmans, nu nog gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam. Een grote verrassing is die prominente plek niet. Achter de schermen draait hij al langer mee bij de partij die in de peilingen steeds verder wegzakt.

Waarom voelt u zich thuis bij Forum?

„Ik heb altijd de ambitie gehouden om in de Tweede Kamer terug te keren. Maar ik vond dat er nooit een partij was die aansloot bij mijn gedachten en idealen. Landelijk is er weinig gebeurd met de erfenis van Pim Fortuyn. Dat mis ik in Den Haag, er wordt vaak om de hete brij heen gedraaid. Dit is een partij met potentie om in het kabinet te komen.”

O ja? Het steeds verder wegzakkende aantal zetels in de peilingen duidt daar niet echt op.

„Het zit nu misschien wat tegen. Daar moet je niet van schrikken, want de ene week is beter dan de andere. Ik ken de politiek al een tijdje. Met LPF stonden we in de peilingen ooit op 2 zetels, en zijn we op 8 geëindigd. Ik vermoed dat de echte klap uit wordt gedeeld in de weken voor de verkiezingen. En CU heeft ook maar 5 zetels. Het is in deze tijden heel lastig om een coalitie te vormen, met 10 of 15 zetels kun je zomaar aanschuiven. En ik denk dat wij potentieel tussen de 10 en 20 zetels gaan halen.”

De neergang in de peilingen zou ook komen doordat FvD aanschurkt tegen partijen als Viruswaanzin. Wat vindt u van dat soort groepen?

„Ik kan me zeker niet vinden in het gedachtegoed van Willem Engel. Mensen met complotten en waanideeën dat Bill Gates het virus in wil spuiten, daar verzet ik me tegen. Ik vind wel aantrekkelijk dat bij Forum allerlei meningen gehoord worden. De vrijheid van expressie staat hoog in het vaandel. Maar met die complotten wil ik niet geassocieerd worden.”

Is dat dan geen reden om toch van een plekje op de lijst af te zien?

„In iedere partij loop je tegen dingen aan. Ik heb ook niet het idee dat wij volgen wat deze groepen zeggen. Maar deze mensen lopen wel tegen een probleem aan dat gehoord mag worden in samenleving: er is een enorm slot op ieders deur gezet en draven we daarmee niet door? Dat is de balans tussen gezondheid en economie. We horen natuurlijk heel veel van meneer Van Dissel en meneer Osterhaus. Maar Famke Louise is ook onderdeel van ons allemaal. We moeten oog hebben voor alles wat eraan onderdoor dreigt te gaan.”

Waar komt de focus bij Forum wat u betreft op te liggen?

„Corona is nu een game changer. Maar corona verdwijnt: thema’s als islam, immigratie, klimaathysterie, veiligheid en bestuursvernieuwing blijven. Veiligheid is altijd mijn middle name geweest. Toen ik wethouder veiligheid in Rotterdam was, was dat in de stad topprioriteit. En in Rotterdam moeten woningen gecontroleerd van het gas af. Wij verzetten ons daartegen, maar dat moet denk ik ook landelijk gebeuren.”