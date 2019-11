Kroon: geen kopstoot aan agent, was reflex

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Kroon was verkleed in een kikkerpak met een kroon op zijn hoofd en werd opgepakt toen hij aan het wildplassen was. Naar eigen zeggen had hij geen keuze, omdat hij door prostaatklachten moeite heeft zijn plas op te houden. Het lukte hem niet tijdig op een toilet komen, omdat die er volgens hem niet genoeg zijn in 'Oeteldonk'. "Ik had geen keuze en zocht een donker en stil plekje op."

Twee agenten te paard zagen hem en nadat ze hem een bekeuring hadden gegeven, ging Kroon verder met plassen. Daarop besloot de politie hem aan te houden. De kwestie escaleerde toen Kroon met zijn blote piemel in zijn hand zwaaiende en "op en neer gaande bewegingen" zou hebben gemaakt in de richting van een agente. Kroon ontkende dat hij zich op die manier naar haar heeft omgedraaid en zei dat hij "afschudde" zoals elke man doet na het plassen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om schennis van de eerbaarheid en belediging van de agente. Kroon noemde dat "zwaar belachelijk".

Kroon was dronken en zei dat hij dacht dat de aanhouding een grap was. "Ik was vrolijk en misschien kinderachtig en het was niet handig om verder te plassen. Maar ik was niet agressief, bood geen weerstand." De onderscheiden militair denkt dat de agenten een spelletje spelen met hem vanwege zijn positie.