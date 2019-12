’Kabinet stevent af op een tekort van 16 miljard euro’

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie ‘Zorgen om morgen’. Vijf jaar geleden was het zogenoemde houdbaarheidssaldo van de overheidsfinanciën nog een klein overschot van 0,2 procent. Maar vooral door het beleid van kabinet-Rutte III en de stijgende zorguitgaven gaat dat richting een tekort van 1,6 procent.

Vergrijzing is pijnpunt

Pijnpunt voor de komende decennia is de vergrijzing van Nederland. Er zijn steeds meer gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden, waardoor de overheidsfinanciën flink onder druk komen te staan. Er moeten bijvoorbeeld meer AOW-uitkeringen betaald worden en de kosten van de zorg nemen ook toe, tenminste als de kwaliteit op hetzelfde niveau moet blijven.

Waar de uitgaven flink stijgen, nemen de inkomsten minder hard toe. Die stijgen nog wel, omdat meer mensen een pensioenuitkering krijgen en daar dan belasting over betalen. Maar die inkomsten zijn volgens het CPB niet genoeg om de hogere uitgaven af te dekken.

Lastenverlichting en pensioenakkoord

Twee ingrepen van het kabinet dit jaar hebben de financiële houdbaarheid van de overheid in ieder geval geen goed gedaan. Dat gaat ten eerste om de lastenverlichting van burgers, die voor komend jaar is doorgevoerd. Ten tweede is er het voor de zomer afgesloten pensioenakkoord, waarin geregeld is dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt.

Deze twee ingrepen doen samen financieel net zo veel pijn als de stijging van de zorguitgaven. Het CPB becijferde eerder al dat de zorguitgaven van de overheid in 2025 naar 100 miljard euro per jaar zullen stijgen, ten opzichte van 68 miljard euro in 2017.

De overheidsschuld zal zonder ingrijpen ook heel hard op gaan lopen. Nu zit die nog onder 50 procent van het nationaal inkomen, maar zonder ingrijpen loopt dat op naar 100 procent in 2060 en 157 procent in 2080.