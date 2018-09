Vermist maakt doorstart op SBS6

Vermist werd sinds de start in 1996 uitgezonden door de TROS (later Avrotros) en gepresenteerd door Jaap Jongbloed. Het programma stopte in 2014 bij de publieke omroep omdat de NPO vernieuwing wilde. Achter de schermen werken bij Team Vermissingen dezelfde mensen als bij Vermist. Jongbloed (nog steeds bij Avrotros) verhuist niet naar de nieuwe uitzendplek; wie het programma wel gaat presenteren wordt binnenkort bekendgemaakt.

De eerste aflevering is woensdag 11 oktober bij SBS6 te zien. Team Vermissingen wordt rechtstreeks uitgezonden en in de studio zit een belpanel klaar om tips van kijkers aan te nemen.

Jaap Jongbloed begreep indertijd niets van het stoppen van Vermist. In een interview met De Telegraaf zei hij in 2014: „Ook na 18 jaar is een programma niet automatisch een heilig huisje. En ik snap dat de publieke omroep minder entertainment wil brengen. Iets minder duidelijk is volgens mij waarom ook op het gebied van human interest wordt bezuinigd. En dat dan zou betekenen dat Vermist helemaal verdwijnt, vind ik onverklaarbaar. Wat wij doen is juist een taak van de publieke omroep.”

RTL had in het verleden ook belangstelling in de tv-formule: „Als Vermist wordt aangeboden, bekijk ik serieus of het bij ons zou passen”, zei programmadirecteur Erland Galjaard indertijd. „Vermist is een relevant programma. Het heeft echt een functie.”