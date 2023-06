Hongarije en Polen frustreren EU-top: gesprekken migratie bevroren

De afspraken maken onderdeel uit van het migratie- en asielpact. Een meerderheid van de lidstaten heeft onlangs, na jaren stilstand, ingestemd met de nieuwe Europese asielregels. Maar Hongarije en Polen vinden dat dit soort gevoelige dossiers instemming moeten krijgen van alle lidstaten.

„Daar zijn ze zo boos over, dat ze nu eigenlijk even niets willen afspreken over migratie om een signaal af te geven”, zegt premier Mark Rutte na afloop van de eerste dag van de EU-top. In de loop van de nacht is afgesproken om de gesprekken over migratie „te bevriezen en er een nachtje over te slapen”, zegt de minister-president.

Aan de laars gelapt

Het verzet van Hongarije en Polen roept de vraag op of deze landen zich in de toekomst überhaupt gaan houden aan de afspraken uit het asiel- en migratiepact. De huidige Europese afspraken worden immers ook door tal van lidstaten aan de laars gelapt. Rutte is daar niet bang voor: „En anders heeft de Europese Commissie middelen om naleving af te dwingen.”

In Brussel spreken de 27 staatshoofden en regeringsleiders niet inhoudelijk over de komst van nieuwe interne asielregels. Het gaat op de zomertop juist over de externe kant van migratie: hoe voorkom je dat mensen in gammele bootjes een illegale overtocht naar Europa maken.

De leiders willen vooral nog een keer op papier zetten wat er allemaal in gang is gezet om de levensgevaarlijke migratieroute in te dammen. Het is niet de bedoeling om nieuwe grote besluiten te nemen. Volgens Rutte is het daarom „geen ramp” als ze er vrijdag niet uitkomen. „Alles gaat gewoon door.”

Principeakkoord

Aanvankelijk zou de top in het teken staan van de migratiedeal met Tunesië. Maar Brussel heeft niet op tijd een principeakkoord weten te bereiken met het Noord-Afrikaanse land. Rutte, die samenwerkt met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en EU-kopstuk Ursula von der Leyen, staat nu met lege handen. Toch lijkt het snel rond te kunnen komen met Tunis.

Een diplomaat benadrukt dat ze ’nog maar een paar centimeter verwijderd zijn’ van een deal met Tunesië. Een andere diplomaat verwacht binnen tien dagen een akkoord. De Europese Commissie stelt dat het islamitische offerfeest voor de vertraging zorgt: de Tunesische onderhandelaars zijn een paar dagen vrij vanwege de religieuze feestdagen.