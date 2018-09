Skyfly voor durfals in Ischgl

Veel mensen kennen Ischgl als hun broekzak door de turbulente voor-, tussen- en après-ski. In de zomer is alles anders. Ischgl is dan vrijwel leeg. De drukke witte skipistes hebben plaatsgemaakt voor koeien die op groene hellingen staan te grazen. Dat betekent niet dat er niets is te doen. Er kan volop worden gemountainbiket en gefietst en vooral wandelaars komen aan hun trekken. Niet zo gek, want je hebt hier toegang tot de St. Jacobsweg.

In Europa vind je vele Jacobswegen. Enorm populaire pelgrimsroutes die allemaal naar dezelfde plek leiden: het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostela in Spanje. Zover gaan wij echter niet, het moet wel leuk blijven... Dat blijft het, want elke zomer worden in Paznaun-Ischgl wandelen en lekker eten gecombineerd. En dan bedoel ik niet zomaar lekker!

