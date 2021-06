Casinomedewerker aangehouden na valse aangifte van overval

De medewerker belde om 02.30 uur maandagnacht de politie voor een overval aan de Kerkstraat. Hij vertelde dat hij bij het afsluiten van het casino werd overvallen door drie mannen. Zij hadden hem onder druk gezet de alarmcode te geven en pakten zijn sleutels af. Twee mannen hielden hem vast, een derde ging het casino in en nam geld mee. Bij aankomst van de politie was er niemand meer in het casino, wel was het alarm uitgezet.

De recherche deed onderzoek en ontdekte dat het verhaal van de casinomedewerker niet klopte. Hij is in Oosterhout aangehouden op verdenking van verduistering in dienstbetrekking en het doen van een valse aangifte. Het hele geldbedrag dat bij de ’overval’ was buitgemaakt, is teruggevonden.