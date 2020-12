Roze water in de sloot? ’Flamingo-kleur is natuurlijk’

Inwoners van Middelburg moeten verbaasd zijn geweest, denkt ook het waterschap. ’Huh? Roze water in de sloot?!’, moet de eerste reactie zijn geweest. Op sociale media legt het waterschap uit dat er geen giftige stof heeft gelekt en ook geen grap is uitgehaald voor een vrijgezellenfeest.

Het waterschap wijst een zeldzame, maar volledig natuurlijke dader aan: de purperbacterie.

„De purperbacterie is, net als blauwalg, en bacterie die in water leeft. De bacterie maakt voedingsstoffen aan met behulp van zwavelverbindingen in het slib op de bodem van het water.”

Flamingo-sloot

De bacterie is veel zeldzamer dan zijn ’blauwe’ broertje – blauwalg is eigenlijk groen, overigens – maar kan wel degelijk vaker worden gespot in Nederland.

„Bij sommige omstandigheden, het water moet kouder zijn dan 15 graden, kunnen de bacteriën zich explosief vermenigvuldigen. Dat zorgt voor deze flamingo-roze kleur.”

„Hoewel de bacterie niet echt gevaarlijk is voor mens en dier is het beter om contact met het water te vermijden. Dus ook niet jouw hond erin laten zwemmen.” Na enkele dagen zullen de bacteriën weer verdwijnen en kleurt de sloot weer bruingroen.