China boos over Nederlandse naamwijziging

De Taiwanese hoofdstad Taipei, waar het ’Nederlandse kantoor’ is gevestigd. Ⓒ FOTO REUTERS

Peking - China leest Nederland de les over de naamswijziging van het Nederlandse handelskantoor in Taipei. „Er is maar één China in de wereld en Taiwan is onderdeel van China”, aldus Geng Shuang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.