Onderzoek: tramdode was zwaar dronken

Door onze correspondent Kopieer naar clipboard

Op de plek waar Pawel volgens het Openbaar Ministerie door een jongen voor de tram werd geduwd, liggen nu bloemen. Ⓒ anp/eigen foto

DEN HAAG - De dakloze Pawel Bernat, die vorige week omkwam bij het tramdrama op Ypenburg, had zwaar gedronken. Volgens het Openbaar Ministerie is uit toxicologisch onderzoek gebleken dat de Pool 3,6 promille alcohol in zijn bloed had. Voor het tramdrama zit een 15-jarige tiener vast op verdenking van doodslag. Twee anderen, Hagenaars van 15 en 18 jaar, zijn weer vrijgelaten.