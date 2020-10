Nederlandse legerchef Bauer gaat militairen NAVO leiden

Vice-admiraal Bauer noemt het op het Twitter-account van de NAVO een enorme eer te zijn gekozen als voorzitter. „In deze tijd van steeds complexere dreigingen moeten we binnen NAVO de interne verbondenheid bewaren en zorgen voor operationele gereedheid en versterkingen.”

Het thema waar de Nederlandse marineman campagne op voerde was de onderlinge verbondenheid. Bauer wil de geschillen binnen de organisatie slechten om ervoor te zorgen dat deze zijn slagkracht behoudt. De NAVO staat momenteel onder druk omdat de Verenigde Staten onder leiding van president Trump haar rol heroverweegt en er in de VS ergernis is over het gebrek aan bereidheid in de gezamenlijke verdediging te investeren.

Kleine bijdrage

De verkiezing werd in Nederland daarom intern als spannend gezien. Ons land staat er vanwege de relatief lage defensiebegroting internationaal niet al te goed op. Nederland steekt bij lange na niet de beloofde 2 procent van het Binnenlands Bruto Product (BBP). Bauers voornaamste tegenstander generaal Rajmund Andrzejczak komt uit Polen dat ruim boven die twee procent zit.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de derde Nederlander die voorzitter wordt van het militair comité. Hij aanvaardt de functie in juni volgend jaar. Hij zal in mei zijn commando in Nederland overdragen. Hierdoor komt er een stoelendans op gang in de defensietop. In de wandelgangen wordt er vanuit gegaan dat de luchtmacht aan de beurt is om een CDS te leveren.

Luchtmachter Onno Eichelsheim is op dit moment plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en zou een optie kunnen zijn. Bauer schoof in 2017 ook vanaf deze stoel door. Een andere mogelijke kandidaat die in het verleden werd genoemd was de huidige luchtmachtcommandant Dennis Luyt. Hij zit aan het einde van zijn termijn als Commandant Luchtstrijdkrachten.