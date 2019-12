Veiligheidsraad verdeeld over sancties Noord-Korea

Volgens het voorstel van China en Rusland zou het Noord-Korea weer toegestaan moeten worden vis, textiel en satndbelden te exporteren. Ook zouden Noord-Koreanen weer in het buitenland moeten kunnen werken, een belangrijke bron van deviezen voor het bewind van Kim Jong-un, en zouden samenwerkingsprojecten tussen beide Korea’s van sancties uitgesloten moeten worden.

Onderhandelingstafel

Door de sancties te versoepelen hopen China en Rusland het regime van Kim Jong-un weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Volgens de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzia zijn de sancties die opgeheven moeten worden „niet direct gerelateerd aan het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma”.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een reactie weten dat het ’nu niet het goede moment is om sancties te versoepelen’. „Noord-Korea dreigt met een escalerende provocatie, weigert gesprekken over nucleaire ontwapening en blijft werken aan de ontwikkeling van verboden ballistische wapens,” aldus een woordvoerder van het ministerie.

Gezant

Stephen Biegin, de Amerikaanse gezant voor Noord-Korea, sloot vandaag een driedaags bezoek aan Zuid-Korea af waarin hij probeerde de onderhandelingen weer vlot te trekken. Gisteren deed hij tevergeefs een dringend beroep op Kim Jong-un. „Het is tijd dat we ons werk doen. Laten we dit voor elkaar krijgen. Wij zijn hier, u weet hoe ons kan bereiken”.

De sancties die in 2016 en 2017 werden ingesteld hebben Noord-Korea tot nu toe miljarden dollars gekost. Alleen de nu nog verboden verkoop van standbeelden, veelal aan Afrikaanse leiders, leverde het regime voor de sancties al tientallen miljoenen dollars op. Het verbod op de export van textiel betekende een schadepost van 752 miljoen dollar en de naar schatting 50.000 arbeiders die in China en Rusland te werk werden gesteld brachten voor Kims regime 2,3 miljard dollar in het laatje.