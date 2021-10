Vrouw beroofd en getaserd in woning door minderjarige verdachten

RHOON - Een vrouw is vorig week in haar eigen woning in Rhoon beroofd van haar telefoon door twee minderjarige daders. Daarbij werd zij ook getaserd. Een van de verdachten, een 15-jarige jongen uit Hoogvliet, is inmiddels aangehouden. Naar de andere jongen, vermoedelijk ook van 15 jaar oud, wordt nog gezocht.