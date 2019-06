Elektrische step rukt op op de weg

Twee mensen rijden op een elektrische step door Parijs. Daar is na een fataal ongeluk een debat over dit vervoermiddel losgebroken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - De elektrische step rukt op in de grote steden. Het gebruik van dit vervoermiddel op de openbare weg is in sommige gevallen verboden, maar de politie lijkt de nieuwkomers vooralsnog te gedogen.