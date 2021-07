Ook Portugal en Cyprus gaan op oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat donderdagochtend en voegt daar dus Portugal en Cyprus aan toe. Ook in die landen loopt het aantal besmettingen per hoofd van de bevolking rap op. Inmiddels staat daardoor heel Spanje op oranje. Ook voor bijna heel Portugal geldt een negatief reisadvies, alleen de Azoren en Madeira zijn nog toegankelijk voor vakantiereizen.

Dat heeft gevolgen voor mensen die op reis willen naar de vaak populaire vakantie-oorden of daar al zijn. vakantiegangers kunnen wel terugkeren zonder in quarantaine te gaan, maar moeten vanaf zondag een negatief testresultaat, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs kunnen overleggen.

Touroperator TUI meldde woensdagavond al dat vanaf vrijdag alle reizen naar de Balearen en de Canarische Eilanden worden geannuleerd. Mensen die daar nu al zitten, kunnen hun vakantie gewoon vervolgen. Ook Sunweb zal de reizen schrappen, Corendon gaat juist door met reizen aanbieden naar Ibiza.

Actuele inreisregels

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in de nieuwe update over het reisadvies ook nadrukkelijk dat het toegenomen aantal besmettingen in Nederland voor problemen kan zorgen als men op vakantie is of gaat. „Andere landen kunnen besluiten om extra maatregelen te nemen voor reizigers uit Nederland. Deze eisen kunnen per land verschillen. De reisadviezen bevatten de actuele inreisregels. Ga daarom niet af op alleen de kleurcode en check altijd eerst het hele reisadvies”, klinkt het waarschuwend.

Verder zijn Fiji en Tunesië toegevoegd aan de lijst met zeerhoogrisicogebieden. Deze landen stonden al op oranje, maar vanaf vrijdag geldt dat men bij terugkeer verplicht in quarantaine moet.

