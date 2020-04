Overheid vraagt hulp bij ontwikkelen corona-app

Het ministerie heeft een zogeheten tender geopend. Bedrijven en deskundigen kunnen tot dinsdag 14 april een voorstel inleveren. Er worden specifieke eisen gesteld. Zo mag de applicatie persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

In de week voor 28 april wil het kabinet een knoop doorhakken over hoe mogelijke apps eruit komen te zien. Het kabinet wil overweegt twee apps in te zetten. Een moet een gebruiker laten zien of er een andere gebruiker in de buurt is geweest die besmet blijkt te zijn met het coronavirus, een andere app moet het makkelijker maken om vanuit huis contact te houden met (huis)artsen.

Coronagezant Feike Sijbesma liet eerder deze week weten dat er met veel belangstelling wordt gekeken naar apps in landen als Singapore en Zuid-Korea. De voormalig DSM-topman sprak al over de mogelijkheid om in zee te gaan met een Aziatische leverancier.

Met de nieuwe oproep van het ministerie zaterdag lijkt Nederland nu app-makers in eigen land een kans te willen geven. Minister De Jonge (Volksgezondheid) noemt dat zelf nadrukkelijk in een schriftelijke verklaring: „In landen om ons heen zijn er veel interessante ontwikkelingen op dit gebied. Maar daarnaast willen we de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel.”