Ministerie: geen feitenrelaas over omstreden mondkapjesdeal

In plaats daarvan wil zij een technische briefing organiseren, waarin onderzoekers van Deloitte de Kamer bijpraten. Dat schrijft Helder maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zolang consultancyfirma Deloitte nog onderzoek doet naar de mondkapjesdeal, vindt Helder het onzorgvuldig om een opsomming van de feiten te geven. „Uw wens tot snelheid en volledig inzicht in de feiten is de mijne,” schrijft Helder. „Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou echter geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek.”

Technische briefing

Een technische briefing kan zowel openbaar als achter gesloten deuren worden georganiseerd. Het is nog niet duidelijk of de briefing waar Helder over rept een openbaar karakter heeft.

De Kamer had vorige om een feitenrelaas gevraagd, nadat uit geopenbaarde appjes bleek dat Hugo de Jonge een hoge ambtenaar had aangespoord om contact te zoeken met Sywert van Lienden, die destijds zijn mondkapjes aanbood. De Jonge had eerder tegenover de pers ontkend iets met de deal van doen te hebben gehad.

Voordat de Volkskrant vorige week publiceerde over de appjes van De Jonge had Helder de Kamer al laten weten dat het onderzoek van Deloitte naar de mondkapjesdeal - alweer - vertraging had opgelopen. Het was de bedoeling dat het onderzoek ongeveer nu zou zijn afgerond, maar het wordt waarschijnlijk pas tegen de zomer, aldus Helder.

Dinsdag besluit de Kamer over een debat komt over ’appjesgate’. Mocht er een debat komen, dan moet nog blijken of De Jonge zelf zijn opwachting maakt of dat de Kamer met Helder het gesprek aan moet gaan. Formeel valt de mondkapjesdeal nu namelijk onder haar verantwoordelijkheid.

