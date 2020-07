Alle handhavers Den Haag krijgen versneld bodycam

„Gelukkig kunnen onze handhavers meestal veilig hun werk doen, maar we zien de afgelopen maanden helaas ook dat er mensen zijn die zich misdragen”, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (buitenruimte). „In dat soort bedreigende situaties kunnen handhavers straks met een druk op de knop filmopnames maken van stennisschoppers. De camera werkt ook preventief, want wie doorheeft dat ie wordt gefilmd, zal zich ook normaler gedragen.”

Sinds vorig jaar loopt er in Den Haag een proef met zes bodycams. Oorspronkelijk was het idee dat de proef tot en met 1 oktober zou lopen. Maar op basis van de positieve ervaringen van de boa’s en alle extra taken die zij er tijdens de coronacrisis bij hebben gekregen, kiest het stadsbestuur ervoor de bodycam versneld te verstrekken. De handhavers worden hiervoor opgeleid. Het is de bedoeling dat ze allemaal voor het eind van het jaar een bodycam hebben.

Inwoners en bezoekers van Den Haag hoeven zich geen zorgen te maken dat alles continu wordt gefilmd, aldus de gemeente. De bodycam wordt alleen aangezet als een boa wordt bedreigd met verbaal of fysiek geweld.