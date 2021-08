Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon liep dubbele neusbreuk op Moeder Mallorca-slachtoffer ’enorm opgelucht’ na aanhouding mishandelingen

Door Marcel Vink

AMSTERDAM - De moeder van een van de slachtoffers van het uitgaansgeweld op Mallorca is ’enorm opgelucht’ dat er eindelijk een verdachte is aangehouden. Ze hoopt dat de zaak, waar lange tijd radiostilte gold, nu voortvarend wordt opgepakt. ,,Het had heel anders kunnen aflopen.”