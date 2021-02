Premium Financieel

’Economie wordt meer Scandinavisch, minder Angelsaksisch’

Vallen KPN en Tata Steel in Zweedse handen? De vermeende belangstelling van investeerder EQT in het telecombedrijf en staalbedrijf SSAB in de voormalige hoogovens is opvallend en mogelijk een teken dat we economische een nieuwe weg inslaan, aldus Harald Benink, hoogleraar banking en finance.