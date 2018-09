Uitgezette scholiere weer terug in Duisburg

DUISBURG (ANP) - Een in Duitsland uit Nepalese ouders geboren en getogen tiener is na haar omstreden uitzetting eind mei, woensdag teruggekeerd in de Bondsrepubliek. De vijftienjarige Bivsi Rana werd op het vliegveld van Düsseldorf emotioneel onthaald door medescholieren van het Steinbart-gymnasium in haar woonplaats Duisburg. Haar ouders, die ook werden uitgezet, mogen van de Duitse ook autoriteiten terug.

De Duitse migratiedienst haalde Bvisi eind mei van school en vloog haar met haar ouders naar Nepal omdat hun aanvragen voor een verblijfsstatus waren afgewezen. Bvisi was nog nooit in Nepal geweest. De uitzetting zorgde voor enorme beroering op het gymnasium en vervolgens in heel het land waar acties voor hun terugkeer begonnen.

Er waren betogingen, een concert, petities en politieke steunbetuigingen, onder meer van de liberale minister van Integratie in Noord-Rijnland-Westfalen, Joachim Stamp. Het gezin is welkom, maar nog niet helemaal van de problemen met de migratiedienst af. Een permanente verblijfsstatus is nog niet geregeld, meldde de Rheinische Post.