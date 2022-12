Kaag eert slachtoffers decembermoorden met krans tijdens ’sorry-trip’

Tijdens een kort persmoment in Fort Zeelandia zei Kaag opnieuw dat premier Mark Rutte maandag een betekenisvolle boodschap zal brengen. De vraag of dat inhoudt dat Nederland maandag excuses voor de slavernij aanbiedt, wilde ze niet beantwoorden.

Kaag vloog zaterdagmiddag met het regeringsvliegtuig terug naar Nederland. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming arriveert rond dezelfde tijd in Suriname voor een werkbezoek aan zijn Surinaamse collega van Justitie en Politie Kenneth Amoksi. Kaag en Weerwind zullen elkaar mogelijk nog ontmoeten in Paramaribo. Weerwind zal maandag namens de Nederlandse regering in Paramaribo aanwezig zijn bij de uitzending van de speech van Rutte over het slavernijverleden. Behalve in Suriname wordt deze toespraak van Rutte ook in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten uitgezonden.

Kaag reisde vrijdag naar Suriname in verband met het uitgelekte plan van het kabinet rond de excuses voor het slavernijverleden. Zij deed dat naar eigen zeggen omdat er misschien een verkeerd en onvolledig beeld was ontstaan over de betekenisvolle boodschap die de Nederlandse regering maandag bekend zal maken. Zij sprak hierover met de Surinaamse president Chan Santokhi en die toonde zich vrijdag tevreden over dit gesprek.

Niet iedereen in Suriname is blij met de komst van de Nederlandse minister. Zo hebben drie Surinaams-Nederlandse stichtingen zaterdag een oproep gedaan aan alle nakomelingen van slaven om zondag te demonstreren. Zij constateren „schandelijke beledigingen van de Nederlandse overheid aan ons adres. Rutte zegt geen herstelbetalingen te doen. Wat komt Sigrid Kaag hier doen? Hou jullie excuses voor jullie zelf. Barbaren”, zo staat te lezen in een toelichting bij de oproep.\

De demonstratie is gepland in de binnenstad van Paramaribo, bij het monument van Kwakoe. Dit beeld stelt een bevrijde Afrikaanse slaaf voor die zijn ketenen heeft verbroken.