Losgebroken Achterhoekse stier nog spoorloos: ’Hopen dat hij voor de nacht gevonden is’

Vanochtend vroeg is de stier losgebroken uit een stal van een boerderij aan het Ehringveld in het buitengebied van Westendorp, onder de rook van Doetinchem. Rond 12 uur is een burgernetmelding door de politie verstuurd om mensen te waarschuwen het dier vooral niet zelf te vangen, maar 112 te bellen als de stier wordt opgemerkt.

Al snel wordt deze dag de kracht van het Achterhoekse ’naoberschap’ duidelijk; menig boer uit het dorp springt op de trekker en helpt de aangeslagen eigenaar en eigenaresse het dier terug te vinden, voordat het mogelijk ernstige schade aan kan richten. Tot dusverre zonder resultaat. De eigenaar van het mannelijk rund wil begrijpelijkerwijs tijdens de zoektocht nog niets zeggen over het vervelende incident dat zorgt voor veel ongemak en onrust.

Tip

Politiewagens en – motoren rijden deze middag af en aan in de buurt van de stal waar het dier losbrak. Maar aan het begin van de middag verplaatst het gezelschap zich naar de naburige Bovenstalweg en Krommestraat waar enkele uren lang de zoektocht wordt voortgezet. „Daar bij het maïs is het dier voor het laatst gezien. Iemand heeft ons getipt”, wijst de schoonvader van de eigenaar vanuit zijn Volvo, die hij geparkeerd heeft aan de Krommestraat. „De auto uit gaan is niet verstandig nu”, weet de tachtiger, die door zijn kleinzoon telefonisch op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Even later komt de politie voorbij en die maant iedere passant, helper en belangstellende toch maar vooral op de trekker te blijven of de auto op te zoeken omdat het 1200 kilo wegende dier ’levensgevaarlijk’ kan worden. Dat gevaar bleek vanochtend toen twee stieren in de nabijheid van een bronstige koe wild werden, de hele stal afbraken en vervolgens uitbraken. Een van de twee stieren en de koe zijn snel teruggepakt, maar de nog voortvluchtige bul – van een Frans vleesveeras - sprong zelfs over de auto en een in allerijl gespannen gaas, dat als noodblokkade fungeerde.

Verdoving

Een zoektocht met drones boven het maïs naar mogelijke sporen van het beest heeft tot dusverre ook nog niets opgeleverd. De politie hoopt evenwel vanavond nog de stier met een verdovingsgeweer te kunnen raken. „Er is een dierenarts beschikbaar om met karabijn het dier dood te schieten, mocht het verdoven geen effect hebben. Een jachtgeweer met hagel is in zo’n situatie namelijk ook niet afdoende”, zegt een van de boeren die met een grote groep buurtbewoners een speciale appgroep heeft aangemaakt, zodat ze elkaar goed op de hoogte kunnen houden deze dag.