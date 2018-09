Gifschade loopt in de miljoenen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft eieren van het bedrijf met de code X-NL-40155XX zelfs een acuut gevaar voor de volksgezondheid genoemd. De eieren van de overige 27 bedrijven zijn schadelijk voor kinderen.

De Nederlandse pluimveesector moet een flinke veer laten na de ontdekking van de gifeieren. Inmiddels heeft de keuringsdienst 187 bedrijven platgelegd om te controleren op de gevaarlijke stof fipronil. De schade voor de kippenboeren, die ieder duizenden euro’s omzet per dag mislopen, bedraagt waarschijnlijk miljoenen euro’s.

Stilleggen

„Als een kippenboer zijn eieren niet meer mag verkopen, is dat supervervelend”, legt pluimvee-expert Hilko Ellen van Wageningen University & Research uit. „De NVWA kan een bedrijf wel stilleggen, maar de kippen blijven gewoon doorleggen. En tot het bedrijf vrijgegeven wordt, moeten de rekeningen voor voer en energie en de salarissen van werknemers gewoon betaald worden.”

Hij denkt dat zelfs als er geen gif in de eieren zit, er waarschijnlijk een groot aantal vernietigd moeten worden. „Een bedrijf heeft maar ruimte om een week aan productie van eieren op te slaan, dus als het onderzoek van de NVWA langer duurt, moet de rest weg.”

Schade

Het weggooien van eieren is niet de enige kostenpost voor de boeren. „Als er fipronil gevonden wordt, kan het dat er kippen geruimd worden, de stal gereinigd moet worden en de pluimveehouder moet betalen voor het terughalen van de eieren”, somt Eric Hubers van LTO Nederland op.

Gedupeerde pluimveehouders kunnen bovendien geen beroep doen op het Diergezondheidsfonds. „Dat kan alleen als er een besmettelijke ziekte in het spel is.” Hubers raadt gedupeerde pluimveehouders aan om hun rechtsbijstandverzekering in te schakelen.

Daarmee is overigens niet gezegd dat de schade verzekerd wordt, benadrukt Hubers. „De eerste plek om een schadeclaim in te dienen is bij het bedrijf dat dit veroorzaakt heeft, Chickfriend. Maar ik hoorde dat ze bijna failliet zijn, en van een kale kip kan je niet plukken.”

Industrie

De economische schade beperkt zich overigens niet alleen tot de kippenboeren, vertelt landbouweconoom Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek. „Er zit een hele industrie aan bedrijven rond een pluimveehouder die hier de gevolgen van gaat merken.”

Die industrie loopt van bedrijven die zorgen dat eieren bevrucht worden en uitgroeien tot hennen, tot inpakstations en eierhandelaren die zorgen dat de eieren bij de supermarkt of bij een bakker terechtkomen. „Het hele proces is in Nederland heel strak georganiseerd dus als er iets misgaat, lopen er een hoop planningen in de soep”, vult Ellen aan.

Duitsland

In Duitsland is inmiddels ook onrust ontstaan over gifeieren uit Nederland en België. De aan Nederland grenzende deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen heeft inmiddels bijna een miljoen eieren laten terugroepen. Als in Duitsland het vertrouwen in Nederlandse eieren verdwijnt, is dat een nog grotere financiële klap voor de pluimveesector. In 2015 werd er voor bijna 350 miljoen euro naar onze oosterburen geëxporteerd.