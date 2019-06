Tattoo voorspelde aanslag

Matthew Karelefsky liet de tekst ’laat de haat nooit los, kill rabbi Max’ voor eeuwig vastleggen.

Dus toen afgelopen donderdag het huis van rabbijn Jonathan Max in Brooklyn in brand werd gestoken, wist de politie al snel wie ze moesten hebben, zo schrijft de New York Times.

’Misbruikt’

De Joodse geestelijke kon ook wel vermoeden wie de dader was want Matthew bedreigt hem al jaren. De man, nu 51, zegt als kind misbruikt te zijn geweest door Jonathan Max.

De rabbijn zegt hem nooit gekend te hebben als kleine jongen. Later als volwassenen werkten ze wel korte tijd bij een zelfde Joodse organisatie en ontmoetten ze elkaar regelmatig tijdens de lunch. „Matthew is een aardige man als je met hem praat. Maar hij is geestelijk ziek.”

Volgens de rabbijn ontstonden de problemen rond de scheiding van Karelefsky. Matthew vond dat de geestelijke zijn vrouw tegen hem opzette. Daarna begonnen de doodsbedreigingen.

Het huis van rabbijn Jonathan Max brandde afgelopen donderdag in drie uur tijd vrijwel geheel af. Ook woningen erom heen raakten zwaar beschadigd. Dertien mensen liepen verwondingen op.