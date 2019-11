Werk? Zorgvacatures met 12 procent gestegen

Gespecialiseerde verpleegkundigen met een hbo-opleiding kunnen tegenwoordig gemiddeld kiezen uit acht banen. Ⓒ ANP

ZOETERMEER - Het aantal vacatures in de zorg is in een jaar met 12 procent gestegen. Het ging omhoog van ruim 27.150 in het derde kwartaal van 2018 naar bijna 30.500 in dezelfde periode van dit jaar. Dit becijferde de Intelligence Group in opdracht van hr-specialist Compagnon. Iedere actieve baanzoeker (29.400 in totaal) heeft nu de keuze uit vier vacatures.