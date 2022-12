Brussel treuzelt met goedkeuren landbouwsubsidies voor Nederlandse boeren

De nieuwe miljardenronde landbouwsubsidies start in januari. Vanwege allerlei nieuwe milieu- en klimaateisen moeten EU-lidstaten een ’nationaal strategisch plan’ voorleggen aan Brussel om het geld te krijgen. Den Haag heeft het plan, goed voor zo’n 4,7 miljard euro, ruim op tijd ingeleverd. Maar Nederland heeft als enige lidstaat nog geen goedkeuring gekregen. Zelfs landen die te laat waren met het inleveren van een plan hebben al groen licht gekregen.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is er niets aan de hand: „Het plan is goed en zal worden goedgekeurd.”

Maar de verantwoordelijke Poolse eurocommissaris Wojciechowski haalt er in buitenlandse media allemaal politieke opvattingen bij. Hij vindt dat Nederland als ’geïndustrialiseerd land’ veel meer zou moeten doen dan minder ontwikkelde landen als Polen en Bulgarije. „Het is niet eerlijk om dezelfde eisen te stellen aan alle lidstaten”, zei de ongekozen EU-bestuurder in een interview met Politico.

Verbazing

Wojciechowski wil het Nederlandse plan komende week in Straatsburg bespreken tijdens de wekelijkse vergadering van eurocommissarissen. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen kijkt met verbazing naar de gang van zaken: „Alle boeren in Europa moeten nu zekerheid hebben over de subsidies, om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Omdat er geen technische kwesties meer is spelen is het nogal onbegrijpelijk waarom de goedkeuring zo lang duurt.”