Moeder en dochter vermist in bos rond München

In de bossen rond München is een bebloede mat gevonden. Het bloed is van Maria (41) en haar 16-jarige dochter Tatiana.

De twee uit München werden vier weken geleden als vermist opgegeven. Op 13 juli vertrokken ze samen uit hun woning om te gaan shoppen in stadsdeel Neuperlach. Ze komen daar nooit aan. Daarna ontbreekt elk spoor. Hun telefoon staat sinds dat moment ook uit.

Gearresteerd

De man van Maria, tevens stiefvader van Tatiana, werd kort daarna gearresteerd. Roman H. was overigens zelf de eerste die de vermissing doorgaf.

Tijdens een persconferentie van de politie werd vandaag de bebloede mat getoond. In de buurt lag ook een stuk tapijt uit de woning. De bewijsstukken zijn gevonden door een politieteam van 150 man dat dagenlang een stuk bos uitkamde.

Justitie gaat ervan uit dat de Duits-Russische man eerst Maria Gertsuski heeft vermoord, en daarna haar dochter.

De politie hoopt met het tonen van de mat weer nieuwe tips binnenkomen over de verblijfplaats van de vrouw en haar dochter.