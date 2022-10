Ontstoken tandvlees werd orka Cadzand fataal

Dat ze zwaar ondervoed was, blijkt ook uit het maag- en darmonderzoek door bioloog Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. „Haar maag was leeg, we vonden alleen een klein plastic vel, dat overigens niet van invloed was op de doodsoorzaak. Ook in de lange darm van dertig meter vonden we geen voedselresten.” Naast de tandvleesontsteking had het vrouwtje ontstekingen in de hartklep, het hersenvlies en het geslachtsorgaan.

Aan de hand van beeldmateriaal herkende Proyecto O.R.CA -Cádiz, een Spaanse dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet voor het behoud van beschermde orka’s, de minimaal twintig jaar oude orka. Mogelijk is ze door haar ziekte verdwaald naar onze kust.

Lees zaterdag in De Telegraaf een reportage over het bijzondere beroep van walvisonderzoekers