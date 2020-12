Burgemeester Aalsmeer: Poolse supermarkt blijft dicht

„De schrik zit er bij bewoners en ondernemers flink in”, meldt burgemeester Gido Oude Kotte in een verklaring.

„De explosie heeft direct gevaar opgeleverd voor de veiligheid van de bewoners van omliggende woningen en nabijgelegen winkels. Ook heeft een dergelijk incident veel impact in onze hele gemeenschap. Niet alleen op het moment zelf, maar ook in de periode daaropvolgend.”

Medewerkers van de technische recherche doen onderzoek bij winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Ook in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther en in Beverwijk werden Poolse supermarkten deze week nagenoeg opgeblazen. Het waarom erachter is nog altijd een raadsel.

Tips? Mail misdaadverslaggever [email protected]