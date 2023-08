Getuigen gaven afwijkende verklaringen over vermiste Émile (2,5)

Hij werd 8 juli rond 17 uur voor het laatst gezien in de tuin van zijn grootouders in Le Haut Vernet, een gehucht in de Franse Alpen. In de woning zijn op dat moment meerdere familieleden van het jongetje aanwezig en twee buurtbewoners zien Émile nog de straat oplopen, maar slaan geen alarm. Later verklaren ze dat het in het dorp niet abnormaal is dat kinderen op straat spelen en er dus geen reden tot paniek was.

Opmerkelijk is ook dat de twee getuigen, een tiener en een zestiger, allebei iets anders zeggen. De ene zegt dat Émile naar beneden wandelde, richting een wasserette in het centrum, terwijl de andere verklaart dat het jongetje onderweg was in de tegenovergestelde richting, naar een hoger gelegen hut. Die laatste plaats wordt als „gevaarlijk” beschouwd. „Het ligt op een heuvel, aan een klif”, aldus een journalist van Le Parisien.

Spoor geroken

Tijdens het veldwerk werden ook Sint-Hubertushonden, bekend om hun uitzonderlijke reukvermogen, ingeschakeld. Zij stopten plotseling op 60 meter van het huis van de grootouders, nabij de wasserette. Maar daar hield het spoor op.

Volgens informatie van nieuwssite BFMTV was de jongen echter ook gefascineerd door een hut in de buurt van de woning van zijn grootouders, die hij samen met enkele andere kinderen uit de familie had gebouwd. Het is dus niet uit te sluiten dat hij er op eigen kracht naartoe wilde gaan, al werd daar geen spoor van de jongen gevonden.

In het gehucht zijn de 30 huizen al doorzocht, de 25 inwoners ondervraagd, alle voertuigen geïnspecteerd en in totaal 97 hectare akkers, bossen en steil terrein uitgekamd. Het onderzoek gaat voorlopig door.