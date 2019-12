Vermiste kitesurfer blijkt Thanksgiving te vieren

Afbeelding ter illustratie. Ⓒ Unsplash

Ocean City - Met twee helikopters, twee reddingsboten en de lokale politie werd afgelopen donderdag en vrijdag nabij Ocean City in het Amerikaanse New Jersey, gezocht naar een kitesurfer. De man was al uren niet meer gezien. Na 16 uur zoeken was de sportman terecht: het bleek dat hij in goede gezondheid Thanksgiving aan het vieren was.