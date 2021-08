Leger Mozambique verovert belangrijke haven op rebellen

In Cabo Delgado zijn al sinds 2017 jihadistische opstandelingen actief die zeggen gelieerd te zijn aan Islamitische Staat. Na de inname van Mocimboa da Praia in augustus vorig jaar, slaagden ze erin de ene na de andere stad in de provincie te veroveren en de gaswinning plat te leggen. In april besloot het Franse olie- en gasconcern Total te stoppen met een groot project in Cabo Delgado, toen de rebellen Palma innamen, een andere havenstad. Het project, waar verschillende buitenlandse maatschappijen al tien jaar aan werkten en dat een geschatte waarde heeft van 50 miljard euro, zou het arme Mozambique tot een van de grootste producenten van vloeibaar aardgas (LNG) moeten maken.

Wapens

De rebellen gebruikten de haven van Mocimboa da Praia om voorraden en wapens in te voeren. Nu ze die stad kwijt zijn, wordt het moeilijk voor hen om andere plaatsen te behouden. „Het was een kritische haven voor hen om te overleven”, zei een woordvoerder van het Rwandese ministerie van Defensie. „Het verlies ervan betekent een serieuze klap voor hun mogelijkheden om de opstand vol te houden.”

De afgelopen jaren zijn bijna 800.000 mensen Cabo Delgado ontvlucht wegens het geweld. Vorige maand besloot de Europese Unie Mozambique te helpen met het trainen van soldaten.