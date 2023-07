Veroordeelde Colombiaanse kinderverkrachter (39) zat lange tijd ondergedoken in Den Haag

Colombia heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de man, maar er is geen uitleveringsverdrag met het land. Inmiddels lopen ook hier twee zaken tegen de verkrachter.

De familie van een Nederlandse peuter van drie jaar, die eveneens door deze Christian G. zou zijn misbruikt, heeft de politie op de aanwezigheid van G. in Nederland gewezen. Volgens de oom van dit slachtoffer gebeurde het misbruik in Den Haag dit voorjaar.

Het Openbaar Ministerie Den Haag bevestigt dat er aangifte is gedaan. „De zaak is in onderzoek bij de afdeling Zeden van de politie in Den Haag. Het onderzoek is in volle gang en daarom kan ik niet meer informatie geven”, zegt een woordvoerder. De familie is dinsdag op de hoogte gesteld van de arrestatie.

Signaleringssysteem

„Uit het Interpol signaleringssysteem blijkt dat hij gesignaleerd staat ten behoeve van de autoriteiten van Colombia”, zegt de woordvoerder. Aangezien Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Colombia, kon ons land in eerste instantie geen uitvoering geven aan dit verzoek.

De oom van het meisje dat door G. zou zijn misbruikt vindt het onbegrijpelijk dat de Colombiaan niet eerder is opgepakt, vanwege de veroordeling in zijn land in 2021. Advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, zegt desgevraagd: „We hebben veel moeite moeten doen om justitie tot actie te bewegen. Gelukkig zit de man nu vast al is het wel te hopen dat hij achter de tralies blijft en - gezien het vluchtgevaar - niet al na een paar dagen weer vrij komt.”

Gewelddadige verkrachting

G. werd in 2018 door de rechtbank in Cali veroordeeld voor de zeer ernstige, gewelddadige verkrachting van een vierjarig meisje. Hij paste daar regelmatig op. De ouders zagen dat het kind vreemd gedrag vertoonde en lichamelijke klachten had. De rechtbank achtte het bewezen dat G. het meisje twee jaar lang op alle mogelijke manieren ernstig heeft verkracht.

Er is mogelijk nog een derde slachtoffertje: een peuter van een familielid van G. die eveneens zou zijn misbruikt. Ook in deze zaak is aangifte gedaan bij de politie in Den Haag.