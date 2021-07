Minderjarige met spoed naar ziekenhuis na steekincident Groningen

Binnenland

Tieners opgepakt voor gewelddadige straatroven in Rotterdam

De politie heeft vier tieners opgepakt in een groot onderzoek naar gewelddadige straatroven en overvallen in de Rotterdamse wijk Beverwaard. In twee gevallen werd hierbij zelfs geschoten. De verdachten zijn 15 tot en met 17 jaar, en de meeste komen uit deze wijk. In mei werden ook al twee verdachten...