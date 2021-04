Nikkei fors lager door heropleving viruszorgen

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2 procent in de min op 29.100,38 punten en leed daarmee het grootste verlies in een maand tijd. Renesas zakte 2,7 procent. De Japanse chipmaker verwacht de verloren productiecapaciteit door de brand bij zijn Naka-fabriek tegen eind mei te hebben hersteld. Renesas is een belangrijke leverancier van chips voor de autosector en de brand was een extra klap voor de autofabrikanten die al langere tijd kampen met een tekort van chips voor hun voertuigen.

Techinvesteerder SoftBank verloor bijna 2 procent. Volgens de krant The New York Times geeft de Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork opnieuw "opgeblazen omzetverwachtingen" af. Dat was in 2019 al een van de redenen waarom WeWork zijn beursgang moest afblazen. WeWork gaat nu fuseren met het investeringsfonds BowX Acquisition, dat een notering heeft aan de Nasdaq. De twee bedrijven schetsen daarbij een te optimistisch toekomstbeeld voor WeWork, waarin SoftBank een groot belang heeft.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven voor de twaalfde maand op rij ongewijzigd te laten. Het besluit was conform de verwachting van economen. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent.