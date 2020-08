Diefstal kluis verijdeld door politiestudent

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

ZAANDAM - Een student van de politieopleiding heeft vrijdag in Zaandam in zijn vrije tijd de diefstal van een kluis uit een gebedsruimte in de kiem gesmoord. De student zag op de Bloemgracht een man lopen die een tafel met een daaraan bevestigde kluis droeg. Hij aarzelde niet en alarmeerde de meldkamer, aldus de politie zaterdag.